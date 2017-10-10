МВД рассказало о нарушениях при досмотре посетителей «Зарядья». Полицейских обвинили в попытке подбросить наркотики

МВД России
11:32, 10 октября 2017
Надежный источник

МВД России отчиталось о результатах проверки после заявлений о том, что полицейские на входе в московский парк «Зарядье» пытались подбросить наркотики стилисту Юлии Журавлевой.

В ведомстве заявили, что Журавлеву в ходе осмотра попросили «представить личные вещи». Она отказалась, но затем «были даны разъяснения о том, что досмотр проводится в целях обеспечения  правопорядка и безопасности граждан, после чего девушка успокоилась и предъявила личные вещи к осмотру».

Поскольку полицейские «не приняли мер к надлежащему оформлению инцидента», их привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. В пресс-релизе МВД никак не упоминается тот факт, что Журавлева обвинила полицейских в попытке подбросить наркотики.

Сама Журавлева рассказывала, что 19 сентября при осмотре на входе в «Зарядье» полицейские достали из ее сумки «пакетик с таблеткой», а потом отобрали телефон и начали «предлагать договориться».

После этого, по ее словам, подошел еще один полицейский, который сказал отпустить Журавлеву и вернуть деньги, которые она подготовила «для откупа». По словам Журавлевой, по итогам проверки полицейские извинились перед ней.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме