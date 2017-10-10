МВД рассказало о нарушениях при досмотре посетителей «Зарядья». Полицейских обвинили в попытке подбросить наркотики

МВД России отчиталось о результатах проверки после заявлений о том, что полицейские на входе в московский парк «Зарядье» пытались подбросить наркотики стилисту Юлии Журавлевой.

В ведомстве заявили, что Журавлеву в ходе осмотра попросили «представить личные вещи». Она отказалась, но затем «были даны разъяснения о том, что досмотр проводится в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан, после чего девушка успокоилась и предъявила личные вещи к осмотру».

Поскольку полицейские «не приняли мер к надлежащему оформлению инцидента», их привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. В пресс-релизе МВД никак не упоминается тот факт, что Журавлева обвинила полицейских в попытке подбросить наркотики.

Сама Журавлева рассказывала, что 19 сентября при осмотре на входе в «Зарядье» полицейские достали из ее сумки «пакетик с таблеткой», а потом отобрали телефон и начали «предлагать договориться».

После этого, по ее словам, подошел еще один полицейский, который сказал отпустить Журавлеву и вернуть деньги, которые она подготовила «для откупа». По словам Журавлевой, по итогам проверки полицейские извинились перед ней.