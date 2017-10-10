Москва потратит на программу реновации 400 миллиардов рублей за четыре года

Из бюджета Москвы на программу реновации, предусматривающую снос жилых домов, в 2017–2020 годах будет потрачено 400 миллиардов рублей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Затраты на программу реновации, подчеркнул он, впервые будут прописаны в бюджете отдельной строкой.

Запланированные расходы на программу реновации Собянин назвал «колоссальными».

Ранее власти Москвы сообщали, что затраты на программу реновации, рассчитанной до 2032 года, составят три триллиона рублей.