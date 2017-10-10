Интернет-магазин Ozon занялся продажей свежих продуктов

Интернет-магазин Ozon начал продавать свежие и замороженные пищевые продукты, сообщила «Ведомостям» пиар-директор компании Мария Ерунова.

Сейчас в ассортименте магазина 400 наименований скоропортящихся товаров — колбасных изделий, рыбных изделий, молочной продукции, замороженных продуктов, овощей и прочего, рассказала Ерунова.

До конца года ассортимент планируется расширить до 2000 наименований, чтобы покупатели могли приобрести все необходимое для ежедневных нужд, пояснила она.

По словам Еруновой, Ozon оборудовал зону хранения для скоропортящейся продукции площадью 2000 квадратных метров на складе в Твери.

Заказы доставляются курьерами в термоконтейнерах, установленных в уже имеющийся автопарк компании, по Москве и Твери на следующий день или в день заказа.

По прогнозу компании, к концу 2018 года доля продаж продуктов питания достигнет 7% в ее обороте.