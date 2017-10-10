ЕСПЧ присудил 285 тысяч евро родственникам убитых в пригороде Грозного в 2000 году

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе родственников убитых в ходе операции в чеченском селе Новые Алды 5 февраля 2000 года. 20 заявителей получили в общей сложности 285 тысяч евро компенсации, Россию также обязали оплатить судебные расходы.

Суд принял во внимание тот факт, что в 2015 году Россия самостоятельно выплатила 12 заявителям компенсации от 1 до 1,4 миллиона рублей. При этом каждый заявитель просил о компенсации в размере 100 тысяч евро.

Российские власти, как установил ЕСПЧ, не расследовали должным образом события в Чечне. Следователи допрашивали участников операции, но никаких решений об их причастности к убийствам сделано не было.