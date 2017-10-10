ДК Серафимовича в Москве отказано в статусе объекта культурного наследия. Здание собираются снести

При этом члены экспертного совета при Мосгорнаследии признали, что снос здания ДК «нарушит привычную для жителей Среднего Тишинского переулка среду». В связи с этим Мосгорнаследие рекомендует пересмотреть проект застройки территории, на которой расположено здание, «с учетом пожеланий жителей».

«Тезисы об архитектурной и исторической ценности здания не нашли документального подтверждения», — сообщило Мосгорнаследие по итогам заседания научно-экспертного совета, на котором обсуждался статус ДК Серафимовича.

Эксперты не нашли оснований для включения Дома культуры имени А.С. Серафимовича, расположенного в Среднем Тишинском переулке в Москве, в список выявленных объектов культурного наследия.

В.Н.Шарапов, главный специалист ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», архитектор-реставратор высшей категории, аттестованный Минкультуры России эксперт: «Не вижу у здания ДК им. Серафимовича признаков объекта культурного наследия. Оно представляет собой утилитарную постройку, сформировавшуюся в период между концом 1880-х гг. и 1930-ми гг. и претерпевшую многочисленные поздние реконструкции».

Здание ДК имени Серафимовича было признано аварийным и в июне 2017 года начались работы по его сносу. На месте снесенного здания, как сообщалось, собирается возводить жилой комплекс компания «Дон-строй».

Планы по сносу ДК имени Серафимовича вызвали протест как со стороны местных жителей, так и со стороны активистов «Архандзора».

В конце июня Мосгорнаследие объявило, что снос ДК Серафимовича приостановлен на время рассмотрения заявки о включении здания в реестр объектов культурного наследия.