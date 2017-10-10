Бывший министр экономики Андрей Нечаев планирует купить Норвик-банк

Норвик-банк, принадлежащий латвийской группе Norvik Banka, может сменить собственника, пишет «Коммерсант».

По данным издания, переговоры о покупке Норвик-банка ведет бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. В интервью изданию Нечаев подтвердил интерес к этому активу, добавив, что покупателем «может выступить пул инвесторов», в который он входит.

По словам Нечаева, сумма сделки по покупке Норвик-банка может составить «около одного капитала». Исходя из отчетности на 1 сентября, пишет «Коммерсант», речь идет примерно о 2,4 миллиарда рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали такую цену завышенной, указав, в частности, что Норвик-банк не отличается высокой прибыльностью.

В свою очередь бенефициар Норвик-банка Григорий Гусельников информацию о планах продажи актива опроверг. По его словам, Андрей Нечаев лишь выдвинут в совет директоров Норвик-банка.

«Коммерсант» отмечает, что Гусельников также опровергал и планы по покупке украинской «дочки» Сбербанка, однако затем стороны официально подтвердили факт переговоров.