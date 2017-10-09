Задержан бывший офицер Евгений Худяков, осужденный за убийство трех чеченцев. Он скрывался 10 лет

В Северо-Кавказском окружном военном суде сообщили о задержании бывшего офицера российской армии Евгения Худякова, заочно осужденного по делу об убийстве трех мирных жителей в Чечне. Худяков находился в розыске около 10 лет.

«Евгений Худяков был этапирован к нам. Приговор приведен в исполнение, Худяков отправлен отбывать наказание в места лишения свободы. Сейчас мы ждем документы из колонии о том, что Худяков доставлен на место отбывания наказания», — рассказали в пресс-службе суда.

В 2007 году Евгений Худяков был заочно приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Согласно материалам дела, старший лейтенант Худяков вместе с другими военнослужащими разведгруппы внутренних войск МВД России в 2003 году остановил в Чечне «КамАЗ», вывел из машины трех мирных жителей и расстрелял их. Грузовик облили бензином и подожгли.

Вместе с Худяковым по делу проходил лейтенант Сергей Аракчеев. Он получил 15 лет колонии. В 2016 году Аракчеев вышел на свободу условно-досрочно. Худяков и Аракчеев были лишены офицерских званий.