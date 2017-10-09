Вице-президент США приехал на матч НФЛ, чтобы покинуть его из-за протестов

Вице-президент США Майк Пенс прилетел в Индианаполис на матч Национальной футбольной лиги (НФЛ), чтобы демонстративно покинуть стадион из-за акции протеста.

Пенс посещал матч между «Индианаполис Колтс» и «Сан-Фран­цис­ко Форти Найнерс».

Игроки команды из Сан-Франциско с 2016 года устраивают акции протеста, вставая во время исполнения гимна на одно колено. Таким образом они протестуют против полицейского насилия в отношении чернокожих.

Пенс, прилетевший в Индианаполис из Лас-Вегаса, покинул стадион сразу же после того, как игроки «Сан-Фран­цис­ко Форти Найнерс» начали акцию протеста.

В твиттере Пенс написал, что он и президент США Дональд Трамп не удостаивают своим вниманием мероприятия, «на которых не уважают наших военных, наш флаг и наш национальный гимн».

I left today's Colts game because @POTUS and I will not dignify any event that disrespects our soldiers, our Flag, or our National Anthem. — Vice President Pence (@VP) October 8, 2017

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил в твиттере, что попросил Пенса покинуть стадион, если игроки устроят акцию протеста.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2017

При этом, сообщает The New York Magazine, у Пенса фактически не было шансов посмотреть игру, так как «Сан-Фран­цис­ко Форти Найнерс» устраивают акцию протеста во время гимна перед каждым матчем с их участием.

Из Индианаполиса Пенс отправился в Лос-Анджелес, где у него было запланировано мероприятие. Перелет Пенса по маршруту Лас-Вегас — Индианаполис — Лос-Анджелес, как отмечается, обошелся налогоплательщикам как минимум в 250 тысяч долларов.