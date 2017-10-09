Вице-президент США приехал на матч НФЛ, чтобы покинуть его из-за протестов

The New York Magazine
07:54, 9 октября 2017
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Вице-президент США Майк Пенс прилетел в Индианаполис на матч Национальной футбольной лиги (НФЛ), чтобы демонстративно покинуть стадион из-за акции протеста.

Пенс посещал матч между «Индианаполис Колтс» и «Сан-Фран­цис­ко Форти Найнерс».

Игроки команды из Сан-Франциско с 2016 года устраивают акции протеста, вставая во время исполнения гимна на одно колено. Таким образом они протестуют против полицейского насилия в отношении чернокожих.

Пенс, прилетевший в Индианаполис из Лас-Вегаса, покинул стадион сразу же после того, как игроки «Сан-Фран­цис­ко Форти Найнерс» начали акцию протеста.

В твиттере Пенс написал, что он и президент США Дональд Трамп не удостаивают своим вниманием мероприятия, «на которых не уважают наших военных, наш флаг и наш национальный гимн».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил в твиттере, что попросил Пенса покинуть стадион, если игроки устроят акцию протеста.

При этом, сообщает The New York Magazine, у Пенса фактически не было шансов посмотреть игру, так как «Сан-Фран­цис­ко Форти Найнерс» устраивают акцию протеста во время гимна перед каждым матчем с их участием.

Из Индианаполиса Пенс отправился в Лос-Анджелес, где у него было запланировано мероприятие. Перелет Пенса по маршруту Лас-Вегас — Индианаполис — Лос-Анджелес, как отмечается, обошелся налогоплательщикам как минимум в 250 тысяч долларов.

НФЛ — профессиональная лига американского футбола — самого популярного вида спорта в США.
Акции протеста игроков НФЛ, во время которых они встают на одно колено во время исполнения гимна, приобрели массовый характер в сентябре 2017 года. Их участники протестуют, в числе прочего, против политики президента США Дональда Трампа, которую они считают расистской. Трамп в жестких выражения потребовал от спортсменов прекратить акции, обвинив их «в тотальном неуважении к наследию, ко всему, что нам дорого». Игроки НФЛ требование президента США выполнять отказались.

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