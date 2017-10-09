В закупке мэрии Москвы на 2,5 миллиарда рублей нашли исправления от тезки директора частной компании. Фирма выиграла конкурс

The Village
10:44, 9 октября 2017
Надежный источник

Техническое задание конкурса госзакупки на посадку в Москве деревьев и кустарников в 2017–2018 годах было составлено с учетом правок пользователя «Юрий Тодерец» — тезки директора по благоустройству и озеленению компании «Европарк», выигравшей конкурс. На это обратил внимание The Village.

Документ в формате Microsoft Word был выложен на сайте госзакупок с сохраненными исправлениями. Там отмечено, что «Юрий Тодерец» вносил изменения 25 августа — за две недели до публикации технического задания.

Победитель конкурса был определен 6 октября: «Европарк» предложил на 13 миллионов рублей меньше, чем ближайший претендент «Ривьера». В результате за работы по озеленению мэрия Москвы заплатит чуть более 2,5 миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта была снижена на 25 миллионов рублей (чуть менее 1%).

В прошлом году конкурс на закупку 2875 деревьев для программы «Моя улица» также проходил со скандалами. В начале августа 2016 году объявили тендер с максимальной начальной ценой 1,725 миллиарда рублей. После обращений журналистов, заказчик повторно объявил тендер снизив цену до 1,125 миллиарда рублей, пояснив, что произошла техническая ошибка. Однако, 16 сентября мэрия еще раз снизила цену — до 755 миллионов рублей. Победителем также стала компания «Европарк», согласившаяся выполнить работы за 740,3 миллиона рублей.
При этом уже 25 ноября «Европарк» заключил с мэрией дополнительное соглашение о поставке дополнительно 153 деревьев, увеличив сумму контракта на 74 миллиона рублей. Всего в течение года со дня подписания договора мэрия заключила с «Европарком» пять дополнительных соглашений, увеличив стоимость работ с 740,3 до 911,6 миллионов рублей.

Посадка деревьев в Москве

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