В закупке мэрии Москвы на 2,5 миллиарда рублей нашли исправления от тезки директора частной компании. Фирма выиграла конкурс

Техническое задание конкурса госзакупки на посадку в Москве деревьев и кустарников в 2017–2018 годах было составлено с учетом правок пользователя «Юрий Тодерец» — тезки директора по благоустройству и озеленению компании «Европарк», выигравшей конкурс. На это обратил внимание The Village.

Документ в формате Microsoft Word был выложен на сайте госзакупок с сохраненными исправлениями. Там отмечено, что «Юрий Тодерец» вносил изменения 25 августа — за две недели до публикации технического задания.

Победитель конкурса был определен 6 октября: «Европарк» предложил на 13 миллионов рублей меньше, чем ближайший претендент «Ривьера». В результате за работы по озеленению мэрия Москвы заплатит чуть более 2,5 миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта была снижена на 25 миллионов рублей (чуть менее 1%).