Туроператоры предупредили о подорожании путевок из-за краха «ВИМ-Авиа»

Туристические путевки в следующем сезоне может подорожать на 10-20% в случае ухода с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщили «Ведомостям» два источника в туристической отрасли.

Наиболее сильно, по словам одного из собеседников издания, цены на туры могут вырасти на тех направлениях, где на долю «ВИМ-Авиа» приходилась значительная часть перевозок. Речи идет о Турции, Греции, Кипре, а также Сочи и Крыме.

По словам источников «Ведомостей», при средней цене билета Москва-Анталья в 250 долларов, у «ВИМ-авиа» перелет стоил на 50-70 долларов дешевле.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в свою очередь, отметила, что на российском рынке в настоящий момент нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов по такой цене, как «ВИМ-авиа».

В сегменте чартерных перевозок, сообщила Ломидзе, «ВИМ-авиа» занимала около 15% процентов рынка. Для одной авиакомпании это много, подчеркнула она.