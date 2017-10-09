Туроператоры предупредили о подорожании путевок из-за краха «ВИМ-Авиа»

Ведомости
06:03, 9 октября 2017
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Туристические путевки в следующем сезоне может подорожать на 10-20% в случае ухода с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщили «Ведомостям» два источника в туристической отрасли.

Наиболее сильно, по словам одного из собеседников издания, цены на туры могут вырасти на тех направлениях, где на долю «ВИМ-Авиа» приходилась значительная часть перевозок. Речи идет о Турции, Греции, Кипре, а также Сочи и Крыме.

По словам источников «Ведомостей», при средней цене билета Москва-Анталья в 250 долларов, у «ВИМ-авиа» перелет стоил на 50-70 долларов дешевле.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в свою очередь, отметила, что на российском рынке в настоящий момент нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов по такой цене, как «ВИМ-авиа».

В сегменте чартерных перевозок, сообщила Ломидзе, «ВИМ-авиа» занимала около 15% процентов рынка. Для одной авиакомпании это много, подчеркнула она.

Заметнее цены вырастут на чартерных рейсах, но и регулярные станут дороже, согласен гендиректор туроператора «Музенидис трэвел» Александр Цандекиди. Однако рынок не сможет долго жить без крупного чартерного игрока, считает он: довольно быстро место «ВИМ-авиа» займет либо уже существующий, либо новый перевозчик.

Ведомости
«ВИМ-Авиа» — занимающая 10 место в России по числу перевезенных пассажиров — в конце сентября начала массово задерживать рейсы. Росавиация объяснила задержку рейсов задолженностью авиакомпании перед поставщиками топлива и аэропортами.
Минтранс объявил, что фактически деятельность «ВИМ-Авиа» прекращена. Последние рейсы авиакомпания должна выполнить 15 октября.
Из-за задержек рейсов было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие предполагает, что авиакомпания продолжала продавать билеты, зная, что не сможет выполнять рейсы.
В связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» 25 сентября было возбуждено дело о мошенничестве. Следствие предполагает, что авиакомпания продавала билеты, зная, что не сможет выполнять рейсы.
По делу о мошенничестве были задержаны генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы в конце сентября покинули Россию.

Крах «ВИМ-Авиа»

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