США и Турция приостановили выдачу виз после задержания сотрудника американского консульства по делу о госперевороте

США и Турция ограничили взаимную выдачу виз после задержания сотрудника американского консульства в Стамбуле. Первым ограничения ввел Вашингтон, на что Анкара ответила идентичным заявлением (поменяв только названия стран).

Америка уведомила Турцию, что «последние события вынудили правительство США пересмотреть надежность турецких гарантий безопасности для сотрудников американского представительства». «Для уменьшения числа посетителей посольства и консульств» США приостановили выдачу любых неиммигрантских виз (туристических, деловых, студенческих и других).

Работавшего в стамбульском консульстве США турка Метина Топуза задержали 4 сентября. Его подозревают в шпионаже и связи с движением Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают организатором попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Топуз, по версии следствия, поддерживал связь с бывшими стамбульскими полицейскими и одним из военных, задержанных за участие в событиях 2016 года. «Подозреваемый организовывал связь между членами движения и его лидером Фетхуллахом Гюленом, который живет в Пенсильвании», — сказано в обвинительном заключении.