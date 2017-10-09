Омбудсмен Санкт-Петербурга обвинил власти города в избирательном согласовании митингов

Интерфакс
07:17, 9 октября 2017
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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что исполнительные власти города избирательно подходят к согласованию публичных мероприятий.

По словам Шишлова, власти города не желают находить законные способы реализовать право граждан на мирные собрания. Это, по его мнению, приводит к радикализации общества и провоцирует на проведение несогласованных акций. Он привел в пример оппозиционную акцию 7 октября на Марсовом поле, которая не была согласована с властями, причем вопреки требованию законодательства, утверждает Шишлов, заявителям не была представлена альтернативная площадка.

Омбудсмен предложил обсудить законодательство о митингах в парламенте.

Давая оценку прошедшему [7 октября] мероприятию, А.Шишлов оценил действия полиции как корректные и эффективные, отметив, что в результате перекрытия Литейного проспекта одна из участниц акции получила травму головы, а медицинская помощь была оказана ей с промедлением.

Интерфакс
В Санкт-Петербурге 7 октября задержали 68 участников оппозиционной акции в поддержку политика Алексея Навального, который отбывает административный арест за призывы к участию в несогласованных акциях.
8 октября несколько десятков активистов собрались на Дворцовой площади. 14 из них задержали вечером в воскресенье.
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