Омбудсмен Санкт-Петербурга обвинил власти города в избирательном согласовании митингов
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что исполнительные власти города избирательно подходят к согласованию публичных мероприятий.
По словам Шишлова, власти города не желают находить законные способы реализовать право граждан на мирные собрания. Это, по его мнению, приводит к радикализации общества и провоцирует на проведение несогласованных акций. Он привел в пример оппозиционную акцию 7 октября на Марсовом поле, которая не была согласована с властями, причем вопреки требованию законодательства, утверждает Шишлов, заявителям не была представлена альтернативная площадка.
Омбудсмен предложил обсудить законодательство о митингах в парламенте.
Давая оценку прошедшему [7 октября] мероприятию, А.Шишлов оценил действия полиции как корректные и эффективные, отметив, что в результате перекрытия Литейного проспекта одна из участниц акции получила травму головы, а медицинская помощь была оказана ей с промедлением.