Минтранс: все пассажиры «ВИМ-Авиа» перевезены
Минтранс отчитался о завершении перевозки пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая с 23 сентября начала задерживать рейсы. Всего с 26 сентября, когда было объявлено о прекращении работы компании, было перевезено более 36 тысяч человек.
В перевозке участвовали как российские, так и иностранные компании. Половину пассажиров (17,5 тысячи) перевезла сама «ВИМ-Авиа». До 15 октября будут выполняться «единичные регулярные рейсы» на Дальний Восток. С 16 октября работа «ВИМ-Авиа» будет полностью остановлена.
«ВИМ-Авиа», которая занимала 10-е место по перевозке пассажиров, не смогла выполнять рейсы из-за долгов по заправке и обслуживанию в аэропортах. Задолженность оценивают в 10 миллиардов рублей.
Против руководства компании возбудили уголовное дело о мошенничестве, задержаны генеральный директор и главный бухгалтер. Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы в конце сентября покинули Россию.
Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии.