Минтранс: все пассажиры «ВИМ-Авиа» перевезены

Минтранс отчитался о завершении перевозки пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая с 23 сентября начала задерживать рейсы. Всего с 26 сентября, когда было объявлено о прекращении работы компании, было перевезено более 36 тысяч человек.

В перевозке участвовали как российские, так и иностранные компании. Половину пассажиров (17,5 тысячи) перевезла сама «ВИМ-Авиа». До 15 октября будут выполняться «единичные регулярные рейсы» на Дальний Восток. С 16 октября работа «ВИМ-Авиа» будет полностью остановлена.