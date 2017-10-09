Ликвидировано открытое горение на строительном рынке на МКАД. Пожар продолжался 16 часов

ГУ МЧС по Московской области
05:26, 9 октября 2017
Надежный источник

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на строительном рынке «Синдика», расположенном на 65-м километре МКАД.

Открытое горение, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области, было ликвидировано к 07:03 мск. Таким образом, пожар продолжался около 16 часов.

Площадь пожара на рынке «Синдика», расположенном с внешней стороны МКАД в Одинцовском районе Подмосковья, составляла около 55 тысяч квадратных метров. У здания строительного рынка обрушилось 300 квадратных метров кровли. Огнем были уничтожены, в числе прочего, автомобили, стоявшие на парковке торгового центра.
На месте происшествия работали 350 человек и более 180 единиц техники, в том числе три пожарных вертолета Ка-32.
Были эвакуированы более трех тысяч человек — посетители и сотрудники рынка. Три человека в результате пожара пострадали.
Сумма ущерба от пожара на рынке «Синдика», по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков, сообщает РИА Новости, может достигать пяти миллиардов рублей.

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