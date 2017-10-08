Пожар на строительном рынке «Синдика» в Москве охватил две трети торгового комплекса
Очаги пожара на строительном рынке «Синдика» на МКАД охватили две трети территории здания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МЧС. Очаги пожара зафиксированы на площади в 55 тысяч квадратных метров.
Как сообщает ТАСС, на подземной парковке, которая полностью охвачена огнем, взорвались несколько автомобилей. Известно как минимум о восьми пострадавших в результате отравления продуктами горения, госпитализация им не потребовалась.
Из помещения рынка эвакуированы три тысячи человек. Дым от пожара заметен за несколько километров от рынка.
Как будто горит сорок небоскрёбов. pic.twitter.com/OejcSPqPeM— Anton Semakin (@antonsemakin) October 8, 2017
Источник рассказал, что есть опасность обрушения конструкции ТЦ "Синдика" https://t.co/oMd5nULeEF pic.twitter.com/b7yo62USq2— РИА Новости (@rianru) October 8, 2017
На тушение пожара направлены более ста человек, также задействован пожарный вертолет.