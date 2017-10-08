Пожар на строительном рынке «Синдика» в Москве охватил две трети торгового комплекса

Интерфакс
15:12, 8 октября 2017

Очаги пожара на строительном рынке «Синдика» на МКАД охватили две трети территории здания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МЧС. Очаги пожара зафиксированы на площади в 55 тысяч квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, на подземной парковке, которая полностью охвачена огнем, взорвались несколько автомобилей. Известно как минимум о восьми пострадавших в результате отравления продуктами горения, госпитализация им не потребовалась.

Из помещения рынка эвакуированы три тысячи человек. Дым от пожара заметен за несколько километров от рынка.

На тушение пожара направлены более ста человек, также задействован пожарный вертолет.

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