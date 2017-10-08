Овечкин забил 7 шайб за первые два матча сезона. Такого в НХЛ не было сто лет

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил четыре шайбы в матче своего клуба против команды «Монреаль Канадиенс». Три шайбы Овечкин забросил с передач российского форварда Евгения Кузнецова, с которым он выходит в одном звене. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:1.

Игра с «Монреалем» — второй матч подряд, в котором Овечкин забивает не менее трех шайб. Ранее в первой игре сезона против «Оттавы Сенаторс» россиянин сделал хет-трик. Последний раз подобное достижение — два хет-трика подряд в первых двух играх сезона — было достигнуто в 1917 году.

Alex Ovechkin scores four in second game of season NHL

Gotta See It: Ovechkin needs only one period to record hat trick SPORTSNET

Сам Овечкин объяснил, что в Вашингтоне, где проходили обе встречи, сейчас находятся его жена с сестрой. Он пошутил, что когда они в городе, он всегда делает хет-трики.