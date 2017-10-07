Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
17:01, 7 октября 2017
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Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания умер 7 октября, сообщает пресс-служба клуба.
Сарсании было 49 лет. О причинах его смерти в сообщении не сказано.
«Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории „Зенита“ выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА», — заявили в клубе.
Константин Сарсания начал карьеру в спорте как футболист; в начале 1990-х играл в Европе. Позже он работал спортивным агентом и тренером. В «Зените» Сарсания работал в 2006–2008 годы, когда в руководстве клуба работал Сергей Фурсенко. В эти годы команда впервые выиграла чемпионат России по футболу и Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2017 году Сарсания, как и Фурсенко, вернулся в «Зенит».