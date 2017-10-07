Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания умер 7 октября, сообщает пресс-служба клуба.

Сарсании было 49 лет. О причинах его смерти в сообщении не сказано.

«Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории „Зенита“ выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА», — заявили в клубе.