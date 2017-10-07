Даниил Квят вернется в гонки «Формулы 1». Его напарник уйдет в другую команду
Российский пилот команды Toro Rosso вернется в гонки «Формулы 1», начиная с гран-при США, который состоится 22 октября в Остине.
Другой пилот Toro Rosso Карлос Сайнс досрочно перейдет в команду Renault. Ранее предполагалось, что он начнет выступать за Renault со следующего сезона.
Напарником Квята станет француз Пьер Гасли, который заменил его в Toro Rosso, когда в конце сентября российского пилота временно отстранили от гонок.
Даниил Квят начал карьеру в «Формуле 1» за рулем болида Toro Rosso, младшей команды концерна Red Bull. Затем его перевели в главную команду Red Bull, но после аварии на гран-при России в 2016 году вновь отправили в Toro Rosso.
В чемпионате 2017 года Квят за 14 гонок набрал всего четыре очка. Результат его напарника по команде Карлоса Сайнса — 48 очков.