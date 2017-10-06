В штаб Навального в Москве пришли с обыском

В частности, говорится в документе, речь идет о доказательствах, подтверждающих или опровергающих заявление о том, что нападение на Ляскина было инсценировано.

В постановлении об обыске, копию которого опубликовал Жданов, говорится, что в штабе Навального «возможно находятся предметы и документы, имеющие значения для расследования данного уголовного дела».

В штаб Алексея Навального в Москве пришла полиция с обыском. Как сообщил адвокат Иван Жданов, обыск проводится в рамках дела о нападении на главу московского штаба Навального Николая Ляскина.

Нападение на Николая Ляскина было совершено 15 сентября. Его ударили металлической трубой по голове. У Ляскина зафиксировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 19 сентября по подозрению в нападении на Ляскина был задержан Алексей Щербаков. Он заявил, что Ляскин сам заказал нападение на себя, пообещав за это 150 тысяч рублей. Щербаков был отпущен под подписку о невыезде.

Алексей Навальный и глава его предвыборной кампании Леонид Волков находятся под административным арестом. Навальный был арестован в начале октября за призывы к несогласованной акции в Нижнем Новгороде. 6 октября Мосгорсуд оставил решение об аресте в силе.

Волкова суд также отправил под административный арест на 20 суток за призывы к акции в Нижнем Новгороже. 5 октября Мосгорсуд арест отменил, отправив дело на новое рассмотрение. Однако спустя несколько часов после этого Волков вновь был арестован на 20 суток, на этот раз его признали виновным в призывах к несогласованной акции, намеченной на 7 октября.

Навальный призвал 7 октября провести всероссийскую акцию протеста. Главный митинг должен пройти в Санкт-Петербурге на Марсовом поле, власти города объявили его несогласованным. Кроме того, предполагается проведение пикетов в 80 городах России, где были открыты предвыборные штабы Навального. В Москве Навальный призвал сторонников выйти на Тверскую улицу.