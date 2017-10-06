В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, погибли шесть человек

В Коломенском районе Московской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 39 человек.

По данным подмосковной полиции, в результате аварии погибли шесть человек. Ранее в подмосковном Минздраве заявили, что пять человек умерли на месте аварии до приезда врачей, а 13 человек были госпитализированы.

Министерство транспорта Подмосковья сообщило, что опрокинулся автобус, ехавший по маршруту Москва — Озеры. Авария произошла в селе Лукерьино.

По словам источника «Интерфакса», водитель автобуса, по предварительным данным, «не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет».