В Екатеринбурге около 40 человек попали в больницу с подозрением на менингит

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга 40 человек были госпитализированы с подозрением на менингит, сообщает Znak.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

На сайте ведомства сказано, что за медицинской помощью обратились «почти 40 детей и взрослых». В СК сообщают, что большинство заболевших — «дети из разных семей».

По предварительным данным, причиной вспышки могла стать вода из местных скважин. Пробы воды взяты на анализ, сообщили в прокуратуре.

И прокуратура, и Следственный комитет начали проверку в связи со вспышкой.