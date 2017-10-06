Зачем учиться гостеприимству за границей?Статья «Медузы» и IQ Consultancy

В Екатеринбурге около 40 человек попали в больницу с подозрением на менингит

Znak.com
14:05, 6 октября 2017
Надежный источник

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга 40 человек были госпитализированы с подозрением на менингит, сообщает Znak.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

На сайте ведомства сказано, что за медицинской помощью обратились «почти 40 детей и взрослых». В СК сообщают, что большинство заболевших — «дети из разных семей».

По предварительным данным, причиной вспышки могла стать вода из местных скважин. Пробы воды взяты на анализ, сообщили в прокуратуре.

И прокуратура, и Следственный комитет начали проверку в связи со вспышкой.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме