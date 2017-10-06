У жительницы Петербурга похитили картины Коровина и Поленова стоимостью 18 миллионов рублей

Из квартиры жительницы Санкт-Петербурга похищены картины Василия Поленова и Константина Коровина оценочной стоимостью в 18 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию с заявлением о крупной квартирной краже, рассказали представители МВД, обратилась 69-летняя жительница одного из домов по улице Глухая Зеленина. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

По данным «Фонтанки», владелица картин уезжала на несколько дней и обнаружила пропажу, когда вернулась домой в ночь на 6 октября.

Источники издания сообщили, что украдены две картины — «Женщина в красном» Василия Поленова, стоимость которой хозяйка оценила в 10 миллионов рублей, и «Париж» Константина Коровина за 8 миллионов рублей.

Искусствоведы, опрошенные «Фонтанкой», согласились с оценкой стоимости картин, добавив, что они имеют аукционную, коммерческую и музейную ценность.