Следствие попросило отпустить из СИЗО Нину Масляеву. Она дала показания против Кирилла Серебренникова
Следствие обратилось в суд с ходатайством о переводе бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Решение об изменении меры пресечения будет вынесено 6 октября. Масляева находится под арестом с мая 2017 года.
Масляева — единственный фигурант уголовного дела против «Седьмой студии», который признал вину. Она дала показания против остальных подозреваемых: бывшего генпродюсера студии Алексея Малобродского, бывшего гендиректора Юрия Итина и основателя компании Кирилла Серебренникова.
По словам Масляевой, Серебренников создал «Седьмую студию» для хищения бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей. Всем подозреваемым предъявлены обвинения в хищении не менее 68 миллионов рублей.
Малобродский, как и Масляева, находится в СИЗО, а Итин и Серебренников — под домашним арестом.