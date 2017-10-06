Следствие попросило отпустить из СИЗО Нину Масляеву. Она дала показания против Кирилла Серебренникова

Следствие обратилось в суд с ходатайством о переводе бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Решение об изменении меры пресечения будет вынесено 6 октября. Масляева находится под арестом с мая 2017 года.