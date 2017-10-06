Московская полиция устроила обыск на складе с агитационными материалами Навального
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск на складе, где хранятся полиграфические материалы к кампании Алексея Навального. Причины обыска пока не сообщаются.
Также 6 октября полиция проводит обыск в штабе Навального в Воронеже, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, в штабе в Воронеже ищут «плакаты, порочащие президента».
У нас сейчас одновременно обыск в московском штабе по делу Ляскина и в воронежском - там ищут «плакаты, порочащие президента»— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 6, 2017
Одновременно полиция пришла с обыском и в штаб Навального в Москве. Обыск, как рассказал адвокат Иван Жданов, проводится по делу о нападении на координатора московского штаба Николая Ляскина.
Алексей Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. В 80 городах, где открыты штабы Навального, запланированы пикеты. В Санкт-Петербурге сторонники Навального собираются провести митинг на Марсовом поле. Власти города объявили акцию несогласованной. В Москве согласовать акцию также не удалось, и Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу.
Алексей Навальный и глава его предвыборного штаба в начале октября были отправлены под административный арест на 20 суток за повторное нарушение закона о митингах — призывы к несогласованной акции.