Московская полиция устроила обыск на складе с агитационными материалами Навального

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск на складе, где хранятся полиграфические материалы к кампании Алексея Навального. Причины обыска пока не сообщаются.

Также 6 октября полиция проводит обыск в штабе Навального в Воронеже, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, в штабе в Воронеже ищут «плакаты, порочащие президента».

У нас сейчас одновременно обыск в московском штабе по делу Ляскина и в воронежском - там ищут «плакаты, порочащие президента» — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 6, 2017

Одновременно полиция пришла с обыском и в штаб Навального в Москве. Обыск, как рассказал адвокат Иван Жданов, проводится по делу о нападении на координатора московского штаба Николая Ляскина.