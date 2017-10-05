В программе развития цифровой экономики прописали отсрочку «закона Яровой»

В плане программы «Цифровая экономика» российского правительства прописана отсрочка вступления в силу «закона Яровой». Об этом со ссылкой на текст документа пишут «Ведомости».

Перенос сроков хранения данных пользователей указан в документе как один из способов стимулирования операторов связи для развития сетей и передовых технологий. План, который цитирует газета, рассчитан до 2020 года.

Помимо этого операторам предложили предоставить налоговые льготы и снизить отчисления в фонд универсальных услуг связи.