В Подмосковье за месяц вдвое увеличили число камер фотофиксации

Число камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Московской области за последний месяц увеличилось более чем вдвое, пишет «Коммерсант».

На подмосковных трассах были установлены около 400 новых стационарных комплексов фотофиксации. Кроме того, на дороги были запущены 150 новых мобильных камер.

Пока новые приборы фотофиксации работают в тестовом режиме — штрафы водители еще не получают, сообщили изданию в областном министерстве транспорта. В рабочий режим комплексы будут переведены до конца года.

С учетом новых камер на дорогах Подмосковья, по состоянию на начало октября, установлены чуть более тысячи приборов фотофиксации. До конца года, заявили в областном Минтрансе, планируется установить еще 306 таких приборов.