В Подмосковье за месяц вдвое увеличили число камер фотофиксации

Коммерсант
06:39, 5 октября 2017
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Число камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Московской области за последний месяц увеличилось более чем вдвое, пишет «Коммерсант».

На подмосковных трассах были установлены около 400 новых стационарных комплексов фотофиксации. Кроме того, на дороги были запущены 150 новых мобильных камер.

Пока новые приборы фотофиксации работают в тестовом режиме — штрафы водители еще не получают, сообщили изданию в областном министерстве транспорта. В рабочий режим комплексы будут переведены до конца года.

С учетом новых камер на дорогах Подмосковья, по состоянию на начало октября, установлены чуть более тысячи приборов фотофиксации. До конца года, заявили в областном Минтрансе, планируется установить еще 306 таких приборов.

Новые приборы применяются на участках трасс М1 «Беларусь», М5 «Урал», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», Р22 «Каспий», Р105 Москва—Касимов, на Каширском, Старосимферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе, автодороге Щелково—Фряново, а также на участках «большой бетонки» (Егорьевско-Рязанское, Минско-Волоколамское и Брестско-Минское направления).

Коммерсант
Камеры фотофиксации нарушений ПДД в Подмосковье по концессионному договору с правительством области устанавливает и обслуживает компания «МВС груп». Компания получает 233 рубля за каждый штраф, вынесенный ГИБДД и оплаченный автовладельцем, независимо от его размера. По оценке «Коммерсанта», тысяча камер может приносить «МВС груп» около 25 миллионов рублей ежедневно.
В Москве действует около тысячи стационарных и мобильных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения. В начале осени 2016 года водители в Москве жаловались на многочисленные ошибочные штрафы, которые назначали водителям на основании показаний камер фотофиксации. В ГИБДД объяснили ошибки нехваткой сотрудников, занимающихся обработкой данных с камер, пообещав расширить штат.
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