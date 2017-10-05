В Нижегородской области произошел пожар на НПЗ «Лукойла». Погибли четыре человека

Обновление: В результате пожара погибли четыре человека, сообщила администрация Кстовского района, на территории которого находится НПЗ.

На нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области, принадлежащем компании «Лукойл», произошел пожар. По данным Минэнерго, неизвестно местонахождение пяти сотрудников предприятия.

Пять сотрудников предприятия, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона, госпитализированы с ожогами.

Пожару на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», во время которого взорвался один из резервуаров, присвоена четвертая категория сложности из пяти возможных.

В тушении пожара задействованы два пожарных поезда, в готовность также приведены вертолеты Главного управления МЧС по Нижегородской области.

В администрации Кстовского района, на территории которого находится НПЗ, сообщили «Интерфаксу», что угрозы для жителей нет.

Пресс-служба «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», в свою очередь, сообщила, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за нарушения подрядчиком правил безопасности.

«Угрозы основной промышленной площадке, где расположены производственные объекты завода, нет, производство идет в штатном режиме», — сообщила пресс-служба, не став уточнять другие подробности.