Трамп решил объявить о невыполнении Ираном ядерного соглашения. Это позволит Конгрессу восстановить санкции

Президент США Дональд Трамп решил объявить о невыполнении Ираном соглашения по ограничению ядерной программы, заключенного в 2015 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

Соответствующее объявление Трамп может сделать 12 октября, пишет издание. В этой речи президент может рассказать о новой, более конфронтационной политике США по отношению к Ирану, пишет Reuters. Источники The Washington Post подчеркивают, что эти планы окончательно не утверждены.

Белый дом должен подтверждать Конгрессу выполнение Ираном условий соглашения каждые три месяца. Очередной срок этого уведомления наступает 15 октября. Если администрация США объявит, что Иран не выполняет условия, Конгресс в течение 60 дней сможет восстановить санкции, замороженные по условиям соглашения.

По данным The New York Times, предыдущему подтверждению в июле предшествовали споры Трампа с членами администрации. В августе британская газета The Guardian писала, что Белый дом требует от разведки найти основания для того, чтобы объявить о несоблюдении Ираном ядерной сделки.