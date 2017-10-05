Путин уволил губернатора Орловской области

И Потомский, и Клычков являются членами КПРФ.

Вадим Потомский руководил Орловской областью с 2014 года. В октябре 2016 года в регионе открыли первый в России памятник Ивану Грозному. Потомский участвовал в официальной церемонии его открытия.

Андрей Клычков заседал в Мосгордуме с 2009 года. Он был руководителем фракции коммунистов.

С конца сентября в России сменились главы Самарской и Нижегородской областей, Красноярского и Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.