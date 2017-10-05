К главному редактору и председателю «Открытой России» пришли с обыском по «первому делу ЮКОСа»
К главному редактору «Открытой России» Веронике Куцылло утром 5 октября пришли с обыском. Следователи предъявили постановление, в котором указано «первое дело ЮКОСа», начатое в 2003 году. Обыск начался около 6:30 утра.
Помимо этого следователи пришли к родителям председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, системному администратору Артему Миничу, дочери главреда Центра управления расследованиями Андрея Коняхина и менеджеру исполнительной дирекции движения Нине Алексе.
Обыск проводится по делу ЮКОС 2003 года. Я был тогда в 8 классе.— Александр Соловьев (@alx_solovyev) October 5, 2017
Обыск у родителей Соловьева и у Минича продолжался до 8 утра. В квартирах изъяли телефоны, компьютеры и цифровой фотоаппарат. После этого следователи также приехали в редакцию «Открытой России» в центре Москвы.