К главному редактору и председателю «Открытой России» пришли с обыском по «первому делу ЮКОСа»

Открытая Россия
05:38, 5 октября 2017
Надежный источник

К главному редактору «Открытой России» Веронике Куцылло утром 5 октября пришли с обыском. Следователи предъявили постановление, в котором указано «первое дело ЮКОСа», начатое в 2003 году. Обыск начался около 6:30 утра.

Помимо этого следователи пришли к родителям председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, системному администратору Артему Миничу, дочери главреда Центра управления расследованиями Андрея Коняхина и менеджеру исполнительной дирекции движения Нине Алексе.

Обыск у родителей Соловьева и у Минича продолжался до 8 утра. В квартирах изъяли телефоны, компьютеры и цифровой фотоаппарат. После этого следователи также приехали в редакцию «Открытой России» в центре Москвы.

Впервые обыски у сотрудников «Открытой России» по «делу ЮКОСа» начали проводить в декабре 2015 года. По версии следствия, движение существует на средства, которые были выручены от продажи похищенной нефти.
В феврале 2017 года обыски по этому же делу прошли у журналиста «Открытой России» и правозащитницы Зои Световой.
С апреля 2017 года британское движение «Открытая Россия» признали нежелательной организацией. В одноименном российском движении заявили, что на них это не распространяется.

Обыски в «Открытой России»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме