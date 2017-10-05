Директора «Открытой России» забрали на допрос в СК
Исполнительного директора «Открытой России» Тимура Валеева задержали для допроса в Следственном комитете. На сайте движения сообщается, что пока неясно, по какому делу его собираются допрашивать.
У Валеева и других сотрудников «Открытой России» 5 октября прошли обыски по «первому делу ЮКОСа», которое расследуют с 2003 года.
В числе людей, у которых 5 октября прошли обыски, — главный редактор «Открытой России» Вероника Куцылло и родители председателя движения Александра Соловьева. Бывший сотрудник «Открытой России» Николай Левшиц в течение шести часов, что продолжался обыск, находился в наручниках.
Следственный комитет связал обыски с тем, что сотрудники движения якобы получают деньги от британской организации «Открытая Россия», которая была признана нежелательной.
Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар заявил, что российское движение «с нежелательными организациями не работает и никакого финансирования от них не получает».