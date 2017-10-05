Директора «Открытой России» забрали на допрос в СК

Исполнительного директора «Открытой России» Тимура Валеева задержали для допроса в Следственном комитете. На сайте движения сообщается, что пока неясно, по какому делу его собираются допрашивать.

У Валеева и других сотрудников «Открытой России» 5 октября прошли обыски по «первому делу ЮКОСа», которое расследуют с 2003 года.