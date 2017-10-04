Задержан подозреваемый, принесший коробку с патронами в фонд «Подари жизнь»

Полиция задержала мужчину, принесшего коробку с патронами в отделение фонда «Подари жизнь», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, у задержанного — 38-летнего безработного — при обыске в квартире на Перовской улице был обнаружен охотничий карабин Orsis и такие же патроны, как находились в принесенных в «Подари жизнь» коробках.

Задержанный, по данным источников, полностью признал свою вину.