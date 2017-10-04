Задержан подозреваемый, принесший коробку с патронами в фонд «Подари жизнь»
Полиция задержала мужчину, принесшего коробку с патронами в отделение фонда «Подари жизнь», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседников агентства, у задержанного — 38-летнего безработного — при обыске в квартире на Перовской улице был обнаружен охотничий карабин Orsis и такие же патроны, как находились в принесенных в «Подари жизнь» коробках.
Задержанный, по данным источников, полностью признал свою вину.
3 октября стало известно, что в офис «Подари жизнь» в здании на улице Саморы Машела, дом 1, пришел человек, представившийся курьером, и оставил пакет, в котором, как выяснилось, находились коробки с несколькими десятками патронов. Сотрудники фонда сообщили о случившемся в полицию.
По факту произошедшего, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
По данным агентства «Москва», человек, представившийся курьером, заявил, что пакет предназначен для актрисы Чулпан Хаматовой, которая вместе с Диной Корзун основала фонд «Подари жизнь».