В Киеве задержали корреспондента НТВ

В Киеве задержан корреспондент программы НТВ «Центральное телевидение» Вячеслав Немышев, сообщает телеканал.

«Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины», — говорится в заметке на сайте НТВ.

Источник агентства «Интерфакс-Украина» сообщил, что Немышева задержали «за совершение уголовного правонарушения».

Позже телеканал сообщил, что Немышева задержали после того, как во время съемки сюжета он «разрезал столовым ножом знаменитый „Киевский“ торт». «В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника», — рассказывают на НТВ.

На сайте телеканала есть несколько сюжетов Вячеслава Немышева про Украину — в том числе материалы «Паника в Киеве: Порошенко и его окружение срочно выводят активы за границу» и «Политическая могила: донбасская блокада загнала Порошенко в угол».