Умару Джабраилову предъявили обвинение в хулиганстве за стрельбу в отеле

Бизнесмену Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons в Москве, предъявлены обвинения в хулиганстве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Джабраилова обвиняют по пункту «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»)», предусматривающему максимального наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время другой источник агентства сообщил, что окончательное обвинение будет предъявлено Джабраилову на очередном допросе, который состоится в ближайшее время. Завершить расследование дела бизнесмена, добавил он, планируется до ноября.

Адвокат Джабраилова Дмитрий Карабанов сообщения о предъявлении его подзащитному обвинений комментировать отказался.