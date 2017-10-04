Умару Джабраилову предъявили обвинение в хулиганстве за стрельбу в отеле

ТАСС
13:19, 4 октября 2017
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Бизнесмену Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons в Москве, предъявлены обвинения в хулиганстве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Джабраилова обвиняют по пункту «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»)», предусматривающему максимального наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время другой источник агентства сообщил, что окончательное обвинение будет предъявлено Джабраилову на очередном допросе, который состоится в ближайшее время. Завершить расследование дела бизнесмена, добавил он, планируется до ноября.

Адвокат Джабраилова Дмитрий Карабанов сообщения о предъявлении его подзащитному обвинений комментировать отказался.

Умар Джабраилов, занимавший пост сенатора от Чечни в 2004–2009 годах, был 29 августа задержан в отеле Four Seasons в центре Москвы. Джабраилов, как сообщалось, несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Бывшего сенатора задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде.
В интервью СМИ Джабраилов сначала заявил, что открыл стрельбу из-за конфликта с персоналом отеля, а затем рассказал, что начал стрелять из-за неудачных деловых переговоров. «Коммерсант» писал, что в полиции Джабраилов утверждал, что случайно несколько раз выстрелил из наградного пистолета.
По неофициальным данным, экспертиза, проведенная после задержания Джабраилова, показала, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

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