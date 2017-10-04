По программе реновации в Москве снесут старообрядческий собор, переделанный под общежитие
Московские власти включили в программу массового сноса домов здание, которое раньше было старообрядческим собором Успения Пресвятой Богородицы. Об этом рассказал координатор «Архнадзора» Константин Михайлов.
Дом, расположенный по адресу Марксистская улица, 9, строение 3, появился в списке на снос 3 октября. Решение было принято по итогам собрания собственников жилья.
Собор начали строить в 1906 году, в 1908-м его освятили. В 1935 году храм был закрыт, в нем снесли главы и колокольню, а затем перестроили. В результате здание стало общежитием завода «Станколит».
3 октября московская мэрия утвердила окончательный список домов, попавших в программу реновации. Всего к 2032 году будут снесены 5177 домов.
Жильцов сносимых домов обещают переселить в новые квартиры в пределах того же района. Новые квартиры, как заявляет мэрия, будут не меньше по площади или рыночной стоимости (на выбор переселенцев).