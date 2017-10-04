По программе реновации в Москве снесут старообрядческий собор, переделанный под общежитие

RNS
09:33, 4 октября 2017
Надежный источник

Московские власти включили в программу массового сноса домов здание, которое раньше было старообрядческим собором Успения Пресвятой Богородицы. Об этом рассказал координатор «Архнадзора» Константин Михайлов.

Дом, расположенный по адресу Марксистская улица, 9, строение 3, появился в списке на снос 3 октября. Решение было принято по итогам собрания собственников жилья.

Собор начали строить в 1906 году, в 1908-м его освятили. В 1935 году храм был закрыт, в нем снесли главы и колокольню, а затем перестроили. В результате здание стало общежитием завода «Станколит».

Rafa52 / Wikimapia (CC-BY-SA)
3 октября московская мэрия утвердила окончательный список домов, попавших в программу реновации. Всего к 2032 году будут снесены 5177 домов.
Жильцов сносимых домов обещают переселить в новые квартиры в пределах того же района. Новые квартиры, как заявляет мэрия, будут не меньше по площади или рыночной стоимости (на выбор переселенцев).

Программа реновации

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