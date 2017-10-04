Осужденному по «делу 26 марта» Андрею Косых сократили срок на четыре месяца

Мосгорсуд снизил срок заключения фигуранту «дела 26 марта» Андрею Косых с четырех лет до трех лет и восьми месяцев, сообщает «Интерфакс».

Андрей Косых был осужден на четыре года колонии за нападение на двоих полицейских во время акции 26 марта в Москве. Подсудимый признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Он стал четвертым осужденным по делу «26 марта».

Косых, по версии следствия, ударил ногой в область шеи и челюсти ; после удара полицейский был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Кроме того, Косых ударил кулаком по шлему еще одного полицейского, прапорщика Синегубова.