Осужденному по «делу 26 марта» Андрею Косых сократили срок на четыре месяца
Мосгорсуд снизил срок заключения фигуранту «дела 26 марта» Андрею Косых с четырех лет до трех лет и восьми месяцев, сообщает «Интерфакс».
Суд признал смягчающим обстоятельством признание Косых вины, следует из сообщения агентства.
Андрей Косых был осужден на четыре года колонии за нападение на двоих полицейских во время акции 26 марта в Москве. Подсудимый признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Он стал четвертым осужденным по делу «26 марта».
Косых, по версии следствия, ударил ногой в область шеи и челюсти прапорщика Евгения Гаврилова; после удара полицейский был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Кроме того, Косых ударил кулаком по шлему еще одного полицейского, прапорщика Синегубова.