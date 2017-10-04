Минобороны России пообещало уничтожать террористов рядом с позициями американцев в Сирии

Министерство обороны РФ пообещало «приступить к полному уничтожению» террористов, которые действуют вблизи позиций американских войск на границе Сирии и Иордании. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Конашенков возложил на США ответственность за нападение террористов «Исламского государства» на сирийскую армию, которое было предпринято 28 сентября. По словам представителя Минобороны, скоординированные атаки начались из 50-километровой зоны на сирийско-иорданской границе, где расположена военная миссия США. В эту зону, как утверждает Конашенков, «даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов».

Представитель Минобороны утверждает, что террористы «имели на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведке, <…> и затем заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций».

«Если американская сторона рассматривает такие операции как „непредвиденные случайности“, то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех „подобных случайностей“ в подконтрольной им зоне», — заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, полному разгрому террористов в Сирии препятствует «поддержка и заигрывание с ними американских коллег».