К строительству первой платной дороги в Москве привлекут арабских инвесторов

Первую платную дорогу в Москве — дублер Кутузовского проспекта — построят при участии арабских инвестиционных фондов. Об этом рассказали источники «Ведомостей». Заинтересованность суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) этим проектом подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Предполагается, что саудовский фонд войдет в капитал управляющей компании «Лидер», которая занимается проектированием дороги. О сделке, как ожидается, объявят во время визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву, который начнется 4 октября.

По информации «Ведомостей», в строительстве также может принять участие фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что дублер Кутузовского проспекта создается исключительно на частные деньги.