Греция согласилась экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в отмывании 4 миллиардов долларов
Суд в Греции решил удовлетворить запрос США на выдачу россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве.
Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат россиянина Илиас Спирлиадис, добавив, что будет оспаривать решение об экстрадиции его подзащитного в Верховном суде. Окончательное решение по делу Винника, добавил он, будет принято министром юстиции Греции.
РИА Новости сообщает, что на обжалование решения об экстрадиции Винника суд отвел 24 часа.
Александр Винник обвинения, выдвигаемые правоохранительными органами США, отрицает.
Александр Винник был задержан в Греции 25 июля по запросу США. Американские правоохранительные органы подозревают россиянина в причастности к отмыванию четырех миллиардов долларов через биткоин-биржу BTC-e. Власти США считают Винника владельцем этой биржи, он называется себя лишь «независимым техническим консультантом».
Свой запрос на экстрадицию Винника направила Греции и российская Генпрокуратура. В России, как заявил адвокат Винника, против его подзащитного также выдвинуты обвинения в мошенничестве, суть которых он раскрывать не стал. На заседании суда Винник заявил, что готов согласиться на экстрадицию в Россию.