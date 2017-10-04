Греция согласилась экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в отмывании 4 миллиардов долларов

Суд в Греции решил удовлетворить запрос США на выдачу россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве.

Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат россиянина Илиас Спирлиадис, добавив, что будет оспаривать решение об экстрадиции его подзащитного в Верховном суде. Окончательное решение по делу Винника, добавил он, будет принято министром юстиции Греции.

РИА Новости сообщает, что на обжалование решения об экстрадиции Винника суд отвел 24 часа.

Александр Винник обвинения, выдвигаемые правоохранительными органами США, отрицает.