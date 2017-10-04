Агентство по страхованию вкладов подняло ставку взносов для банков до максимального уровня

АСВ
06:55, 4 октября 2017
Надежный источник

Агентство по страхованию вкладов подняло ставку взносов, которые платят банки, с 0,12% до 0,15%. Решение было принято на заседании совета директоров, который с июля возглавляет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ставка 0,15% — максимальный уровень, который можно применять на постоянной основе по закону. Выше (до 0,3%) ставку можно поднимать только на два квартала подряд.

Как пишут «Ведомости», повышение ставки нужно для покрытия дефицита фонда системы страхования вкладов. В самом фонде длительное время находятся не более 40 миллиардов рублей. Компенсацию вкладчикам проводят за счет кредитов, превышающих 800 миллиардов рублей.

За более значительное повышение ставки до 0,2% выступал Минфин, который объяснял это тем, что можно будет снизить зависимость от кредитов ЦБ. Против увеличения отчислений оказался Сбербанк, который передает больше всего средств в фонд.

В 2017 году Центробанк объявил о несостоятельности сразу нескольких крупных банков. Главным страховым случаем стал отзыв лицензии у «Югры», вкладчикам которой выплатили почти 170 миллиардов рублей.
Помимо этого ЦБ объявил о санации «Открытия» и Бинбанка. Процедура проходит по новой схеме, когда регулятор сам входит в капитал банков и занимается их оздоровлением.

Санация крупнейших банков

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