Агентство по страхованию вкладов подняло ставку взносов для банков до максимального уровня

Агентство по страхованию вкладов подняло ставку , которые платят банки, с 0,12% до 0,15%. Решение было принято на заседании совета директоров, который с июля возглавляет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ставка 0,15% — максимальный уровень, который можно применять на постоянной основе по закону. Выше (до 0,3%) ставку можно поднимать только на два квартала подряд.

Как пишут «Ведомости», повышение ставки нужно для покрытия дефицита фонда системы страхования вкладов. В самом фонде длительное время находятся не более 40 миллиардов рублей. Компенсацию вкладчикам проводят за счет кредитов, превышающих 800 миллиардов рублей.

За более значительное повышение ставки до 0,2% выступал Минфин, который объяснял это тем, что можно будет снизить зависимость от кредитов ЦБ. Против увеличения отчислений оказался Сбербанк, который передает больше всего средств в фонд.