Замглавы следственного управления СК по Москве отстранен от должности. На него пожаловались через приемную во «ВКонтакте»
Заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве Сергей Ярош отстранен от должности на время проведения служебной проверки.
Проверка, сообщается на сайте Следственного комитета, была начата после того, как в общественную приемную главы СК Александра Бастрыкина, открытую в соцсети «ВКонтакте», обратилась женщина, указавшая, что дело о смерти ее сына из-за врачебной ошибки расследуется уже более 1,5 лет.
Бастрыкин, говорится в сообщении, поручил сотрудникам центрального аппарата СК «проверить ход и объективность расследования указанного уголовного дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и осуществлявших процессуальный контроль».
Является ли Ярош единственным сотрудником, отстраненным от исполнения обязанностей на время проверки, в сообщении Следственного комитета не уточняется.