Умер музыкант Том Петти

Рок-музыкант Том Петти умер в возрасте 66 лет. У Петти 1 октября в его доме в Малибу произошла остановка сердца. Музыкант был доставлен в медицинский центр UCLA в Лос-Анджелесе, где 2 октября врачи констатировали его смерть.

Том Петти и его группа Heartbreakers недавно закончили концертный тур. Музыкант в интервью заявлял, что тур в честь 40-летия группы скорее всего станет для него последним.

Петти и Heartbreakers получили известность в 1970-х годах. За время существования группы ее записи разошлись тиражом более 80 миллионов экземпляров.

С 2002 года Том Петти и Heartbreakers включены в Зал славы рок-н-ролла.