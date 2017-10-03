Россия пригрозила Канаде «решительными и взаимными контрмерами» после принятия «закона Магнитского»

Он назвал такие действия «продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы». По словам Калинина, решение Канады будет встречено «решительными и взаимными контрмерами».

Россия намерена ответить на ожидаемое принятие «закона Магнитского» в Канаде. Об этом заявил представитель посольства России в Оттаве Кирилл Калинин.

«Решение парламента и правительства Канады, рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России», — заявил Калинин.

Закон «О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей» («Закон Магнитского») был одобрен в третьем чтении нижней палатой канадского парламента 2 октября. Его внесла сенатор Рэйнелл Андрейчук. После окончательного принятия закон позволит канадскому правительству замораживать счета и активы иностранцев, причастных к нарушению прав человека.

Ранее «закон Магнитского» был принят в США. Он назван в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году. В 2016 году США распространили действие «закона Магнитского» на весь мир.

В России после принятия «закона Магнитского» был принят свой закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», который также называют «законом Димы Яковлева». Он позволяет замораживать активы американцев и запрещает гражданам США усыновлять российских сирот.