Прокуратура предложила проверить главу Росавиации на соответствие занимаемой должности

Генпрокуратура России предложила министру транспорта Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя Олега Клима. В представлении прокуратуры также говорится, что Соколову следует усилить контроль за деятельностью Росавиации.

Как сообщает ТАСС, прокуратура пришла к выводу, что Росавиация не принимает «кардинальных мер по стабилизации ситуации в гражданской авиации, что систематически приводит к банкротству российских перевозчиков». В результате в массовом порядке нарушаются права пассажиров, а российский бюджет несет значительные потери.