Минздрав передумал наказывать родителей за отказ от вакцинации детей

«Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем [за отказ от прививок]. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать», — сказала она.