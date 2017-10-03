Минздрав передумал наказывать родителей за отказ от вакцинации детей
Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей, чьи дети заболели из-за отказа от прививок. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Вместо того, чтобы вводить денежные санкции, заявила министр, Минздрав намерен усилить разъяснительную работу о прививках.
«Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее», — сказала Скворцова. «Будем надеяться, что это сработает», — добавила глава Минздрава.
«Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем [за отказ от прививок]. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать», — сказала она.