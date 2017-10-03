Мадуро встретится с Путиным в Москве. Венесуэла просит отсрочку по кредиту

РИА Новости
10:47, 3 октября 2017
Требует подтверждения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 4 октября встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что возможность визита Мадуро прорабатывается.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 2 октября заявил о возможной реструктуризации кредита, полученного Венесуэлой от России. Как сообщает RNS, Силуанов не исключил, что решение о реструктуризации будет принято до конца 2017 года. По словам министра, Венесуэла испытывает «cложности с исполнением долга».

Венесуэла переживает длительный экономический кризис, которому способствовало падение мировых цен на нефть. В стране не хватает продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.
В июне 2017 года стало известно, что Венесуэла нарушила свои обязательства по выплате кредита России. В результате российский бюджет недосчитался примерно миллиарда долларов.
В 2011 году Россия выдала Венесуэле кредит в 4 миллиарда долларов.

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