Лимонов оштрафован на 10 тысяч рублей за организацию незаконного митинга

Лимонов и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов были задержаны 23 сентября в центре Москвы около Страстного бульвара, где должна была пройти акция «Антикапитализм-2017». Мероприятие не было согласовано властями города.

Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов после задержания в центре Москвы были доставлены в отделение полиции, где на них составили протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Удальцова суд 25 сентября приговорил к пяти суткам административного ареста.