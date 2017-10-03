Испанский суд разрешил экстрадицию в США российского программиста. Он заявил, что там его будут пытать

РИА Новости
13:15, 3 октября 2017
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Мадридский суд разрешил экстрадицию в США россиянина Петра Левашова, которого подозревают в хакерских атаках.

Ранее сам Левашов заявлял на суде, что в США его «подвергнут пыткам» и убьют в течение года либо он сам покончит с собой. Россиянин также рассказал, что последние десять лет работал на «Единую Россию», собирая информацию про оппозицию.

«Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении», — сказал Левашов на суде, не приводя деталей военной службы.

В «Единой России» заявления Левашова о сотрудничестве с партией опровергли.

В США Левашова обвиняют в создании ботнета Kelihos, который состоял из более 100 тысяч зараженных компьютеров и использовался для распространения вирусов и спама.
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