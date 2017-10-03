Испанский суд разрешил экстрадицию в США российского программиста. Он заявил, что там его будут пытать

Мадридский суд разрешил экстрадицию в США россиянина Петра Левашова, которого подозревают в хакерских атаках.

Ранее сам Левашов заявлял на суде, что в США его «подвергнут пыткам» и убьют в течение года либо он сам покончит с собой. Россиянин также рассказал, что последние десять лет работал на «Единую Россию», собирая информацию про оппозицию.

«Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении», — сказал Левашов на суде, не приводя деталей военной службы.

В «Единой России» заявления Левашова о сотрудничестве с партией опровергли.