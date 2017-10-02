Задержан предполагаемый сообщник семьи из Краснодара, подозреваемой в каннибализме

По словам адвоката, его подзащитного подозревают в соучастии в преступлении. Имя задержанного и другие подробности дела пока не раскрываются.

В рамках расследования дела об убийстве и расчленении женщины в Краснодаре задержан друг главного подозреваемого — Дмитрия Бакшеева. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат задержанного Алексей Аванесян.

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев был задержан в конце сентября по подозрению в убийстве и расчленении женщины после того, как потерял мобильный телефон, на который сделал несколько снимков с фрагментами тела убитой. Телефон нашли рабочие и обратились в полицию.

По версии телеграм-канала «Мэш», связанного с «Лайфом», Бакшеев и его супруга Наталья, которая также взята под стражу, могут быть причастны к убийству 30 человек. Супруги, как предполагается, занимались каннибализмом.

Официально правоохранительные органы сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту убийства одной женщины, но проверяется причастность супругов к другим нераскрытым с конца 1990-х годов преступлениям.