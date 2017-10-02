Задержан напавший на пограничников в Курской области

Нападение на группу пограничников Курской области в районе поселка Теткино было совершено в воскресенье, 1 октября. Один сотрудник погранслужбы погиб , сообщили источники ТАСС в экстренных службах региона. Пограничное управлении ФСБ России по Курской области пообещало предоставить комментарии позднее.

По данным одного из телеграм-каналов, пограничники, на которых было совершено нападение, проводили спецоперацию «Нелегал». При попытке обыскать сарай, прятавшиеся там вооруженные люди открыли по пограничникам огонь. Погиб, как сообщалось, один пограничник и все трое нападавших. По версии телеграм-канала, на пограничников напали воевавшие в Сирии боевики, которые пытались через границу с Украиной вернуться в Россию.